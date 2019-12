Samsung : une usine à 8 milliards en Chine pourrait faire (encore) baisser le prix de la NAND

© Kote Puerto / Unsplash

Lire aussi :

Samsung présentera le Galaxy S11 et un nouveau smartphone pliable le 18 février 2020

Investir dans la mémoire, une décision étrange pour Samsung ?

Lire aussi :

5G : Samsung va se tourner vers Mediatek pour ses smartphones bas de gamme

Lutter contre une concurrence chinoise qui a les dents longues

Une production améliorée pour des prix plus bas sur la mémoire NAND ? La question se pose, alors que Samsung a de grands projets sur le sol de son voisin chinois. Le géant coréen de l'électronique, qui tire une partie notable de ses revenus de la production de mémoire, prévoirait, selon, d'investir la bagatelle de 8 milliards de dollars dans un nouveau site de production dédié à de la mémoire flash NAND.D'aprèscette fois, l'objectif du groupe serait double : améliorer sa production et s'attirer les faveurs des autorités chinoises en investissant de manière massive sur leur territoire.Comme le souligne le média spécialisé, cet investissement présumé de Samsung paraît toutefois incongru au regard de l'état actuel du marché de la mémoire flash. Entre 2018 et 2019, les revenus de la firme en effet décliné de 50 à 60 %, et ce en grande partie suite à la baisse importante des prix de la mémoire.Plus étrange, Samsung indiquait à la rentrée 2018 son intention de limiter la production de mémoire flash afin d'en stabiliser les prix. Un coup d'épée dans l'eau. Preuve en est, les prix ont continué de s'effondrer tout au long de l'année.Dans les faits, Samsung pourrait surtout chercher à conserver son statut de leader du marché en investissant suffisamment pour limiter le développement de ses concurrents chinois. Toujours selon, Yangtze Memory Technologies, un acteur chinois de la mémoire, a par exemple débuté la production en masse de puces 3D NAND à 64 couches en septembre dernier. Le groupe prévoirait par ailleurs d'augmenter sa cadence de production dès 2020.Reste à savoir si les investissements de Samsung sont vraiment judicieux. Si l'on voulait résumer : la marque, qui a perdu la moitié de ses revenus à cause du déclin des prix de la mémoire, et qui fait face à une compétition accrue, continue d'investir à grands renforts de milliards de dollars. Gageons que le coréen a un plan qui va au-delà d'une simple confiance aveugle dans le marché.Pour le consommateur, la situation est cependant nettement plus plaisante. Toutes les conditions semblent en effet réunies pour que les prix de la mémoire flash continuent de piquer du nez...