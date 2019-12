5G : Samsung va se tourner vers Mediatek pour ses smartphones bas de gamme

Credits : John Tekeridis

2020 sera l'année de la 5G pour tous les smartphones



Source : GSM Arena

Lors de l'annonce de sa puce haut de gamme Dimensity 1000 5G , le constructeur taïwanais MediaTek a également présenté les processeurs MT6885 et MT6873, deux composants également compatibles avec les réseaux mobiles 5G et s'adressant à des mobiles d'entrée de gamme.Oppo, Vivo, Xiaomi et Huawei auraient des vues sur ces processeurs pour leurs prochains smartphones et l'on apprend aujourd'hui que Samsung serait également en discussions avec le fournisseur.Le constructeur coréen souhaiterait équiper de ses puces certains de ses prochains smartphones de la gamme Galaxy A et Galaxy M, soit respectivement son milieu et son entrée de gamme dans sa ligne de téléphones.Ces smartphones devraient être dévoilés au cours de l'année 2020, sans précision particulière sur le calendrier envisagé par Samsung.