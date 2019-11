Avis aux joueurs : Samsung PlayGalaxy Link débarque sur les Galaxy S9, S10 et Fold

Streamer ses jeux PC sur son smartphone

Un lancement qui prend son temps

Le service est aujourd'hui disponible sur de nouveaux appareils Samsung, dont les Galaxy S9, S10 et le smartphone pliable de l'entreprise, le Fold La firme sud-coréenne annonce l'arrivée «» du service PlayGalaxy Link sur les appareils Galaxy S10, Galaxy Fold, Galaxy Note9 et Galaxy 190. Le service était, depuis son lancement en septembre , limité aux Note10 et Note10+.Encore en beta, le logiciel de Cloud gaming est restreint à une quantité limitée de pays, dont la Corée du Sud, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. Il suffit de se rendre sur le sitepour installer le logiciel, qui permet ensuite de jouer à ses jeux PC depuis son smartphone. Mais attention : le service nécessite que votre machine possède un certain nombre de caractéristiques en termes de puissance de processeur ou de carte graphique. Les configurations requises sont à vérifier sur le site de PlayGalaxy Link.On peut dire qu'avec PlayGalaxy Link, Samsung joue la carte inverse de Google avec Stadia . Annoncé en avril, le service se fait discret et Samsung mise sur un lancement progressif et en douceur L'entreprise se veut rassurante sur les questions de réseau et de latence en jeu et mise sur un mode de connexion P2P pour assurer la stabilité des connexions.Dans une vidéo publiée ce jeudi 27 novembre sur sa chaîne YouTube coréenne, on voit un joueur profiter d'une partie de FIFA sur son Galaxy Note10 après avoir quitté sa session sur son PC.