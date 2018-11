Samsung voudrait installer des data centers en Corée du Nord pour défier les géants du cloud

Rattraper son retard dans le domaine

Samsung compte sur une réunification entre Séoul et Pyongyang

Le groupea investi un lieu pour y installer un grand centre de données, de façon àet ainsi rattraper ses concurrents Apple, Google ou Microsoft qui le surpassent en la matière. Samsung pourrait utiliser son expertise en matière de matériel pour dépasser les opérateurs traditionnels de cloud.Cocasse coïncidence, comme l'indique Bloomberg : l'endroit ciblé par le géant sud-coréen est tout proche de son voisin, la. À seulement une petite heure de la frontière. Faut-il réellement y voir un problème ? Pas si sûr... Une opportunité pourrait même s'en dégager.Si l'ambition majeure de Samsung est de rattraper son retard sur le marché du cloud, qui devrait, il faut d'abord réussir à s'imposer en son propre pays, à l'instar de ce que la société avait fait pour ses smartphones ou téléviseurs notamment.Samsung a bien l'intention de faire basculer sa base de clients issue de la construction, des assurances, de l'électronique et des cartes de crédit (où le groupe a pignon sur rue, chez lui) vers son propre cloud et non celui des géants américains qui grignotent tout sur leur passage.Samsung construit donc son, une ville d'un peu plus de 250 000 habitants, capitale de la province du Gangwon. Le lieu est idéal sur le plan géologique. Le centre sera installé sur une colline entourée d'un temple bouddhiste, d'une base militaire et de pins (il en faut pour tous les goûts). Surtout, la région est la moins sujette aux tremblements de terre en Corée du Sud. Que de qualités... Sauf que le bâtiment se trouve à, où se trouvent des milliers de soldats de Kim Jong-un.Ceci dit, la relation entre les deux pays tend à s'améliorer et Jay Y.Lee, vice-président de Samsung Electronics, y voit une belle opportunité d'avenir, lui qui s'est rendu du côté de Pyongyang en septembre pour un voyage commercial. Samsung croit pouvoir, si les deux pays parvenaient à se réunir à nouveau.