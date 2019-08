Salesforce : le groupe enchaîne les rachats et s'offre ClickSoftware pour 1,35 milliard de dollars

Entrée de la Salesforce Tower, à New-York (© Alexandre Boero pour Clubic)

Salesforce veut renforcer son support client et technique

Un rachat qui va créer des synergies stratégiques

Seulement deux mois après avoir officialisé le rachat de Tableau Software , référence mondiale de la visualisation et de l'analyse de données pour 15,7 milliards de dollars, le géant du logiciel,, vient de s'offrir un nouveau cadeau, toujours fidèle à sa politique d'acquisitions. La firme de Marc Benioff vient de racheter, leader des solutions de gestion des services de terrain, dont le siège social se trouve aussi aux États-Unis, dans le Massachusetts. La transaction s'élève àPressenti depuis plusieurs mois, le rachat finalisé va permettre à Salesforce de, permettant aux employés d'assurer les différents services auprès des clients, du centre de contacts au terrain, en donnant la possibilité aux entreprises de planifier et d'optimiser davantage le travail sur site.Salesforce possède l'avantage d'avoir créé en 2016 une application mobile,, basée sur Service Cloud, qui donne le pouvoir aux sociétés de connecter tous les membres de leur personnel de service à une unique plateforme centralisée. Les forces mobiles de terrain disposent par ailleurs d'une vue à 360° des clients et d'analyses prédictives. Elles peuvent aussi utiliser le logiciel hors ligne.Si d'aventure un employé mobile vient à être retardé par le trafic, le système fera acheminer un autre technicien présent sur le terrain au bon endroit, de façon à ce que le rendez-vous du client soit maintenu à la bonne heure.L'intérêt pour Salesforce d'avoir fait acquisition de ClickSoftware est de créer de vraies synergies stratégiques de façon à. ClickSoftware travaillait jusque-là avec de gros comptes comme Bosch, Deutsche Telekom ou Ericsson. «», a déclaré Mark Cattini, PDG de ClickSoftware.