Microsoft et Oracle unissent leur cloud pour rivaliser avec Amazon

Des clouds interconnectés

Rattraper le retard pris sur Amazon

Source : TechCrunch

Deux concurrents qui se rencontrent, pour une question de business.et, qui s'affrontaient jusqu'à présent sur le marché du, ont décidé de joindre leurs forces.Les deux entreprises ont en effet déclaré avoir conclu un rapprochement, pour permettre une. Concrètement, cela signifie que leurs utilisateurs pourront à présent déplacer, de façon transparente, des données d'un cloud vers l'autre. Plusieurs logiciels d'Oracle pourront ainsi être disponibles sur Microsoft Azure, en particulier les solutions de gestion d'entreprise JD Edwards EnterpriseOne, E-Business Suite ou PeopleSoft.Néanmoins, cette interconnexion sera, pour l'instant, limitée à deux data centers situés dans l'Est des États-Unis. Mais elle devrait ensuite s'étendre à d'autres régions du monde.Avec ce partenariat, Oracle espère profiter de la force de frappe de Microsoft , afin de proposer ses solutions professionnelles au plus grand nombre. Car si la société dispose de sa propre offre cloud, elle demeure très loin des acteurs majeurs du marché, que sont Amazon , Microsoft ou Google.Du côté de l'entreprise de Redmond, on cherche surtout à bénéficier des solutions d'Oracle, qui couvrent l'ensemble des besoins des entreprises, du marketing aux ressources humaines, en passant par la logistique. L'objectif de cette alliance est de, pour convaincre davantage de clients.Et à terme, le but est surtout de pouvoir véritablement. Car si, aujourd'hui, Microsoft s'affirme comme un acteur important du cloud , il est tout de même largement distancé par l'entreprise de Jeff Bezos. D'après les chiffres du cabinet d'études Synergy Research Group, Amazon détiendrait 33 % de part de marché, contre 16 % pour Microsoft, 8 % pour Google, 6 % pour IBM et... 2 % pour Oracle.