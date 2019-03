Blackberry poursuit Twitter pour vol de brevet... de messagerie instantanée

Blackberry lance une guerre contre les réseaux sociaux

Selon la marque, le vol de ses technologies a provoqué en partie son déclin

Source : NeoWin

a beau s'être retirée du marché de la téléphonie en 2016 suite à une baisse massive de ses ventes et un retard considérable devant l'explosion du marché du, le constructeur préserve encore quelques trésors de guerre.Parmi eux, des brevets liés à BlackBerry Messenger (BBM), un logiciel detrès populaire avant l'explosion des services concurrents et plus ouverts, comme Facebook Messenger ou WhatsApp. Et la marque entend bien défendre ses innovations, reprises selon elles par toutes l'industrie.Après avoir poursuivi en justicel'année dernière, c'est à Twitter que s'attaque désormais Blackberry. La marque estime que le réseau de microbloggingsur plusieurs fonctionnalités, notamment les notifications de messages non lus, la messagerie dans les jeux, les accusés de lecture d'un message et l'identification de proches sur des photographies.Elle pointe du doigt également l'utilisation de technologies debasées sur les données démographiques des utilisateurs, leurs centres d'intérêt et les données de localisation des appareils mobiles.BlackBerry estime dans sa plainte que Twitter «» en utilisant certaines de ses fonctionnalités qui ont fait des appareils de la marque «».Le dossier sera étudié par un tribunal californien. Les trois affaires seront probablement jugées en même temps puisque les tribunaux les considéreront comme des affaires connexes. Le verdict n'est pas attendu avant plusieurs mois.