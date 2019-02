Blackberry sur le point de racheter un spécialiste de la cybersécurité

Blackberry en plein repositionnement

La société canadienneserait, selon Business Insider , en négociations en vue de l'éventuel rachat de. Le fournisseur de téléphones intelligents pourrait mettresur la table pour acquérir la start-up californienne et ainsi profiter de son expertise en matière de, elle qui assure la protection de plus de 14,5 millions de terminaux répartis dans le monde entier. Un accord pourrait être scellé dès cette semaine.Cylance développe des produits d'intelligence artificielle pour la prévention des cyberattaques contre les entreprises et les gouvernements. Basée à Irvine en Californie, la start-up est toute jeune (6 ans) et envisageait encore récemment de faire son entrée sur le marché boursier.Pour l'exercice 2018, Cylance a généré des revenus supérieurs à 130 millions de dollars. Pour se faire une idée de son évolution rapide, sa croissance atteint lesPour Blackberry, cette potentielle acquisition confirme son repositionnement, passantaux professionnels, un peu à l'instar de Kodak, géant déchu de la photographie, qui avait basculé il y a quelques années sur le marché pro.