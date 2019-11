Panasonic stoppera sa production de dalle LCD en 2021

Panasonic tourne la page du LCD

Panasonic continuera de produire des dalles OLED

Source : AnandTech

L'information suit l'arrêt de production, en 2016, de panneaux LCD pour téléviseurs chez Panasonic. Depuis, le constructeur avait recentré sa fabrication de dalles LCD vers les secteurs de l'industrie, ainsi que vers les mondes de l'automobile et de la médecine. L'idée était alors de trouver des marchés de niche pour rendre la production rentable, souligne AnandTech.Aujourd'hui, Panasonic se prépare toutefois à tirer sa révérence pour de bon vis-à-vis d'un secteur qu'il dominait autrefois, avant l'arrivée de nombreux acteurs chinois et coréens, dont Samsung et LG.Après un boom durant les années 2000, le marché du LCD, vieux d'une petite trentaine d'année, a commencé à perdre en intérêt financier pour Panasonic, qui voyait ses marges de profit se réduire comme peau de chagrin. Signe des temps, l'un des principaux sites de production du géant nippon, qui fabriquait des écrans plats pour téléviseurs en 2010, puis des moniteurs LCD pour le monde médical depuis 2016, fabrique désormais des batteries.Un changement de stratégie qui permet à Panasonic de conserver à leurs postes les 500 employés de ce site (situé à Himeji, dans la préfecture de Hyogo au Japon).Notons par contre que Panasonic ne tourne pas pour autant le dos au monde du téléviseur et de la fabrication de dalles. Le constructeur continuera ainsi de produire des panneaux OLED. Un marché encore en pleine croissance.À titre indicatif, et selon Nikkei , les ventes de dalles LCD ne représentaient plus que 259 millions de dollars sur la dernière année fiscale du constructeur, achevée en mars dernier.