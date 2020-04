La Chine donne son feu vert à NVIDIA pour son contrat avec Mellanox

Une acquisition à près de 7 milliards de dollars pour NVIDIA Corp

Des transactions entre sociétés internationales souvent freinées par la Chine

Source : Reuters

Le rachat de Mellanox technologies Ltd va lui permettre de se mettre au niveau de ses concurrents les plus avancés sur ces domaines, tels qu'Intel.Jeudi dernier, NVIDIA Corp. annonçait le rachat du fabricant de puces israélien Mellanox Technologies Ltd pour 6,9 milliards de dollars.Le cours de l'action de ce dernier a alors bondi de 2 % au cours de l'après-midi tandis que celui de NVIDIA progressait de 4 %. Il s'agit du plus gros rachat effectué par NVIDIA Corp. jusque là et pour que cette transaction ait lieu, il a fallu attendre le feu vert du régulateur chinois.Plusieurs acquisitions de sociétés internationales et américaines ayant des liens importants avec le marché chinois ont été compliquées par le positionnement du régulateur du pays. Ce dernier s'est en effet opposé à certaines cessions sur fond de guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, depuis le début de l'année 2018.Qualcomm Inc. avait à ce titre du renoncer au rachat de NXP SemiConductors pour 44 milliards de dollars, faute d'autorisation du régulateur chinois.