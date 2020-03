NVIDIA signe le rachat de SwiftStack, spécialiste du stockage d'objets utilisés pour l'IA

© SwiftStack

Les termes de l'accord n'ont pas été dévoilés, pas plus que le montant dudit rachat, mais la chose est désormais pratiquement actée : SwiftStack va passer dans le giron de NVIDIA, qui souhaite utiliser ses compétences pour le développement de ses propres solutions, actuelles et à venir.L'entreprise, fondée en 2011 et jugée peu prospère par les analystes, compte toutefois à son actif le lancement de plusieurs produits prometteurs, comme les suites et plateformes SwiftStack 7, 1space, ProxyFS, Swift, et Controller. Au cours de son existence, la société aura par ailleurs été amenée à collaborer avec de grands noms, comme Ebay, Google, NVIDIA, et Valohai ; mais aussi Cisco, Dell, HPE, et SuperMicro sur le plan hardware.L'accord signé entre NVDIIA et SwiftStack prévoit que ces derniers pourront continuer de développer, soutenir et améliorer leurs programmes existants. Leur mission numéro une, note AnandTech, sera néanmoins de travailler en collaboration avec NVIDIA pour l'élaboration d'une infrastructure et de pipelines dédiés à l'IA et au machine learning, et accélérés par des GPUs.Cette acquisition (qui doit être définitivement entérinée dans les prochaines semaines) s'inscrit chez NVIDIA dans une politique d'ampleur amorcée sur le marché des datas centers et du serveur. Elle fait suite au rachat (colossal, puisque chiffré à 6,8 milliards de dollars) de l'israélien Mellanox, en mars 2019.NVIDIA souhaite, dans les faits, se constituer un portfolio de talents et de technologies à exploiter pour affermir ses positions sur un secteur en plein essor, mais souvent centré sur le calcul CPU. NVIDIA veut, au travers de ses différentes acquisitions, répandre la bonne parole GPU sous toutes ses formes, et continuer de s'imposer en matière de, notamment.