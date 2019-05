COMPUTEX 2019 - Notre résumé des annonces NVIDIA

NVIDIA reste très concentré sur le Gaming

Mais NVIDIA va aussi au charbon pour les créatifs

Source : NVIDIA

", a notamment déclaré Jeff Fisher, Senior Vice President de NVIDIA lors de son intervention durant la conférence. Un moyen pour la firme d'exhiber ses aspirations en pleine lumière, et ce à l'occasion d'un événement riche en annonces à destination des professionnels et des créateurs de contenus.C'est toutefois avec des annonces Gaming, que NVIDIA a donné le coup de départ de son événement au Computex 2019. Face à un parterre de près de 300 journalistes, la firme a rappelé son engagement - et ses investissements - dans le domaine du Gaming. Cet engagement se traduit en revenus substantiels pour les vers, qui ont tenu à rassurer sur les retombées financières de l'offre en GPUs grand public.Parmi les chiffres marquants dévoilés ce mardi, on apprend que plus de 100 modèles de Laptops Gaming seront lancés sur l'intégralité de cette année 2019. NVIDIA s'attend à ce que ce secteur d'activité continue de croître, avec une perspective de croissance par 10 évoquée en début de conférence. Actuellement, les puces Max-Q représentent d'ailleurs un marché évalué à 15 milliards de dollars pour la marque au caméléon.Toujours sur le Gaming, NVIDIA a annoncé que le marché du moniteur Gaming, initié il y a 6 ans avec les premières dalles G-Sync, représentait dorénavant près de 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires chaque année. La firme compte donc redoubler d'efforts avec ses futures dalles 4K MiniLED de 35 pouces, mais aussi avec des écrans toujours plus léchés sur Laptops. Une dynamique qui semble en effet s'affermir sur le marché des ordinateurs portables, avec une recrudescence de dalles 144 et 240 Hz, disposant de la technologie G-Sync.Si NVIDIA ne s'est pas étendu autant qu'on l'aurait aimé sur les performances commerciales de ses puces RTX, Jeff Fisher a assuré que les Gamers "" l'intérêt du Ray Tracing, notamment, et des autres technologies prodiguées par cette nouvelle génération de puces. De manière un peu plus concrète, le Senior VP de NVIDIA a indiqué que les cartes sous architecture Turing "". "", a-t-il poursuivi.Pour faire écho à ces annonces, NVIDIA rappelle que plus de 100 développeurs travaillent actuellement au développement de titres exploitant des techniques de Ray Tracing. Un bel appel du pied au consommateur : le catalogue pour l'heure restreint de titres compatibles va bientôt s'enrichir. A ce propos, la marque a annoncé que le Spin-offsupporterait le Ray Tracing en temps réel à sa sortie. Plus intrigant peut-être, une version légèrement remastérisée du grand classiqueprofitera également du Ray Tracing.Cette nouvelle mouture de(surnommée), bardée de jolis reflets et d'ombres retravaillées, sera disponible dès le 6 juin prochain. Les joueurs pourront jouer gratuitement aux trois premiers niveaux, tandis que le jeu sera offert dans son intégralité aux personnes possédant déjà la version originale, a précisé NVIDIA.Nous en parlions dans un article dédié , NVIDIA a présenté une toute nouvelle gamme de produits baptisée NVIDIA Studio. Il s'agit d'un label attribué par NVIDIA à une lignée d'ordinateurs portables puissants, conçus par ses partenaires (Acer, ASUS, Dell, Gigabyte, HP, MSI ou encore Razer). Au nombre de 17, ces machines (parmi les plus véloces du marché) se couplent à une nouvelle plateforme logicielle nommée NVIDIA Studio Stack. Elle intègre des SDKs et APIs dédiés aux principaux logiciels utilisés par les professionnels de la vidéo et de la modélisation 3D, entre autres.Les annonces de NVIDIA destinées aux professionnels se sont poursuivies sur le seconde moitié de la conférence, avec l'annonce d'un Lineup de workstations équipées des dernières puces Quadro de la firme (Quadro RTX 5000, 4000 and 3000, mais aussi Quadro T2000, T1000, P620 et P520). La particularité des Quadro RTX est de faire la part belle à l'IA, au Ray Tracing et à la VR. NVIDIA assure les avoir conçu de manière à permettre des performances dignes des puces de bureau... mais sur laptop. Des dires qui vont dans le sens des autres annonces faites par la marque, qui cherche définitivement à draguer les professionnels sur des laptops équipés de puces RTX ou Quadro (au détriment d'Apple et de ses MacBook Pro, par exemple).Enfin, NVIDIA a levé le voile sur EGX, une plateforme dédiée à l'IA calculée en temps réel. EGX combine des technologies d'IA mises au point par NVIDIA avec les dispositifs de mise en réseau et de stockage conçus par l'israélien Mellanox (racheté en janvier par NVIDIA pour 6 milliards de dollars, ce qui représente la plus grosse acquisition des verts à cette heure). Cette plateforme vise à apporter à l'industrie une solution aux problématiques futures relatives à l'internet des objet. Plus de détails à cette adresse