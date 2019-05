COMPUTEX 2019 - Nvidia annonce ses PC portables RTX Studio, compétiteurs des MacBook Pro

NVIDIA épaulé de ses (nombreux) partenaires

Studio Stack : une plateforme logicielle pour les professionnels et créatifs

Source additionnelle : TechCrunch

A travers cette initiative, l'objectif de NVIDIA n'est autre que la mise à mal d'Apple et de ses ordinateurs portables hauts de gamme. Les terminaux de la firme à la pomme sont d'ailleurs explicitement mentionnés dans le communiqué que la marque nous a fait parvenir peu après sa conférence. NVIDIA avance notamment que les PC portables RTX Studio sont capables de performances «» en montage vidéo ou rendu 3D.Plus bas, la marque explique avoir réalisé ses tests cette année sur les logiciels Maya, Arnold et REDCINE-X PRO ; avec d'un côté un Laptop RTX Studio équipé de 16 Go de RAM, d'un Intel Core i7-8750H et d'une GeForce RTX 2080 Max-Q ; et de l'autre un MacBook Pro 15 équipé de 32 Go de RAM, d'un Intel Core i9 et d'une Radeon Pro Vega 20. En somme l'un des MacBook Pro les plus performants actuellement disponibles chez Apple (et proposé à près de 4000 euros).Dans sa charge contre Apple, NVIDIA peut compter sur ses nombreux partenaires industriels. Les 17 laptops rattachés à la gamme RTX Studio proviennent ainsi de chez Acer, ASUS, Dell, Gigabyte, HP, MSI ou encore Razer. Tous sont équipés soit des nouveaux GPUs Quadro RTX 5000, 4000 et 3000, soit de GeForce GTX 2080, 2070 ou 2060. L'idée des verts est surtout de «».La bannière NVIDIA RTX Studio est donc censée orienter plus efficacement les professionnels et créatifs vers des appareils à même de propulser sans ménagement leurs activités les plus demandeuses en puissance de calcul.Ces différents appareils arriveront sur le marché en juin, à partir de 1 599 euros.Parallèlement à cette offre matérielle conséquente, NVIDIA a aussi planché sur une généreuse plateforme logicielle, baptisée Studio Stack . On apprend qu'elle consiste en un «». En d'autres termes, Studio Stack regroupe les SDK et API « Studio » ainsi que les pilotes concoctés par NVIDIA pour les développeurs et les créatifs.Avec son SDK Studio, la firme californienne vise à accélérer le rendu 3D, le montage et le traitement vidéo mais aussi l'animation vectorielle 2D. Les pilotes Studio sont quand à eux conçus pour une «». Maya 2019, 3ds Max 2020, DaVinci Resolve 16, et Daz Studio, comptent parmi les logiciels concernés. Le nouveau pilote NVIDIA Studio est disponible dès à présent.