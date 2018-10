NVIDIA présente la plateforme open-source RAPIDS, dédiée au machine learning

Une plateforme machine learning pour les entreprises

Plusieurs partenaires dont des acteurs historiques de l'informatique

a annoncé le lancement d'une plateforme open-source appelée, lors de sa présentation à la GPU Technology Conférence de Munich. Elle est dédié à l'apprentissage automatique.RAPIDS a été conçu en deux ans par les équipes de NVIDIA. Il consiste en un outil qui s'intègre à des bibliothèques de données, fournies par les entreprises partenaires. Il pourra ensuite les analyser et fournir des modèles d'selon les domaines d'activité des sociétés et en fonction de leurs besoins.La plateforme a été conçue via le langage Python et sur Apache Arrow, une technologie de gestion de données. Elle utilise -NIVIDIA oblige- la puissance des GPU en plus des processeurs afin de traiter de très gros volumes de données et ce très rapidement.Selon le constructeur, RAPIDS peut analyser jusqu'à 50 fois plus rapidement un volume de données par rapport à un système uniquement basé sur un processeur unique.NIVIDIA a annoncé également que des grands noms de l'informatique sont d'ors et déjà partenaires de la plateforme, comme Oracle, HP ou encore IBM. Cisco, Dell ou encore Lenovo vont également utiliser ces outils dans le futur.L'analyse des données est une étape aujourd'hui fondamentale dans le développement des grandes entreprises, afin de comprendre les opportunités de business et l'évolution d'un marché, comme l'explique Ian Buck, General Manager chez NVIDIA : "".NVIDIA a depuis quelques mois déjà concentré ses activités dans le domaine de l'. En juin dernier, le constructeur avait présenté Isaac, une plateforme destinée à la robotique et aux systèmes autonomes et un système de calcul associé spécifiquement conçu pour la création de robots.