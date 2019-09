US : Microsoft assurera la sécurité des systèmes électoraux sous Windows 7 jusqu'en 2020

© Pete Souza

Un support étendu mais limité aux machines à voter sous Windows 7

Une assistance dédiée pour les clients Azure

Source :Windows Central

Microsoft est en première ligne aux Etats-Unis pour garantir la sécurité des votes aux élections se déroulant dans le pays. L'éditeur a établi un programme appelé «» qui offre des solutions aux différents Etats américains pour les protéger des tentatives d'intrusion ou de piratage.Si l'éditeur a déjà présenté ElectionGuard , son kit de développement logiciel permettant la vérification électronique des bulletins de vote, ou des concepts de machines à voter développées par ses soins, il doit également gérer la flotte d'anciennes machines fonctionnant sous Windows 7.Le système d'exploitation, sorti en juillet 2009, verra son support terminé le 14 janvier 2020 pour les utilisateurs particuliers comme professionnels. Mais si la transition vers des machines plus récentes et équipées de Windows 10 est déjà bien avancée, Microsoft sait que les Etats ne pourront renouveler leur parc d'appareils avant les prochaines élections présidentielles de novembre 2019.L'entreprise a donc annoncé qu'elle fournira des «». Les machines recevront régulièrement des correctifs de sécurité pour garantir le bon déroulement des élections.Microsoft va également offrir une assistance dédiée aux clients disposant de machines à voter fonctionnant avec Azure, sa plateforme de Cloud computing et de services.Il va pour ce faire identifier «».