Microsoft dépose un brevet de charnière liquide pour ses Surface pliables

Un dispositif innovant pour éviter l'intrusion de poussières sous l'écran

Deux cavités seraient remplies d'eau pour bloquer les poussières © Microsoft

Un procédé technologique qui pourrait être utilisé par d'autres constructeurs de PC

Source : Neowin

On le sait depuis plusieurs mois déjà : Microsoft prépare activement un nouvel appareil proposant plusieurs écrans baptisé Centaurus en interne. Le dernier brevet émanant du constructeur pourrait nous donner plus d'indications sur la technologie à l'étude pour la conception de ce type de produits.Le document met en avant la charnière du produit et les ingénieurs de Microsoft ont imaginé un système y incluant de l'eau. Le liquide présent permettrait d'éviter toute intrusion de poussière ou de détritus à l'intérieur de l'appareil, un problème que connait bien Samsung et qui l'a conduit à reporter le lancement de son Galaxy Fold Ces appareils seraient probablement équipés de Windows Lite, la prochaine version du système d'exploitation phare de Microsoft. Ce dernier sera adapté à ces nouveaux designs équipés de multiples écrans, à commencer par Centaurus qui pourrait être dévoilé dès le 2 octobre prochain , lors d'un événement organisé par l'éditeur de Redmond.On ne sait pas encore si l'un des prochains produits de la gamme Surface pourrait en être équipé mais Microsoft souhaite proposer sa technologie à ses partenaires fabricants. Le brevet a en effet été déposé par Microsoft Technology Licensing, la branche spécialisée dans la vente des dispositifs développés par l'entreprise.Lenovo pour ne citer que lui a déjà annoncé il y a quelques mois plancher sur des ordinateurs pliables, qui pourraient tirer partie des avancées de Microsoft en la matière.