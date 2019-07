Microsoft vient d'ouvrir son tout premier Store européen à Londres

Un immense Store réparti sur trois niveaux

Microsoft vient titiller Apple (Crédits : Capture d'écran Google Maps - Alexandre Boero pour Clubic.com)

Microsoft veut pousser ses visiteurs à interagir avec ses produits

semble avoir réparé ce qui pouvait être considéré, jusqu'à ce jeudi 11 juillet 2019, comme une anomalie. La firme de Redmond vient en effet de, sur Oxford Street, située à une toute petite minute à pied et à une centaine de mètres de l'Apple Store de Regent Street, ouvert depuis une quinzaine d'années.Les premières journées de vie dude Londres promettent d'être mouvementées, avec des visiteurs qui devraient être présents en masse pour découvrir les produits et activités proposés par la société américaine, dans sa, grande comme dix terrains de tennis.Sur trois niveaux, les utilisateurs et curieux sont accueillis auet font face à un grand mur vidéo tapissé de. À leur droite, c'est ni plus ni moins qu'qui se trouve sur leur chemin, à bord duquel il est possible de se plonger dans une course très immersive de Forza Motorsport 7. Sur leur gauche, c'est l' le casque de réalité augmentée de Microsoft, que les visiteurs peuvent découvrir et essayer.Poursuivons la visite... Une fois le rez-de-chaussée visité, vous avez le choix entre prendre l'ascenseur ou grimper les marches d'un escalier en colimaçon pour rejoindreoù l'on peut découvrir plusieurs jeux et consoles Xbox. Parce que Microsoft a souhaité créer un lieu divertissant, vous ne manquerez sans doute pas, en cas de visite, de vous installer sur l'un des fauteuils de jeu du Gaming Lounge. Les ordinateurs portables et accessoires sont également proposés à cet étage.Le deuxième étage ouest davantage destiné aux professionnels. Il a été pensé pour être, nous indique Microsoft. Les pros pourront notamment. L'étage abrite aussi des salles de réunion.Le magasin londonien doit dans un premier temps employer 150 personnes. La Grande-Bretagne est un marché de choix pour Microsoft, qui y compte déjà quelques 5 000 collaborateurs. La société américaine disposait déjà de boutiques aux États-Unis, au Canada, en Australie et à Porto Rico. Aucune nouvelle ouverture en Europe n'est pour l'instant prévue.