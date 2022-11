Il ne manquait que cette fonction pour faire passer Powerpoint à l'ère du smartphone

Bientôt glissé dans les poches de plusieurs millions de potentiels utilisateurs à travers le monde, Microsoft Powerpoint ne semble pas prêt à céder du terrain à ses confrères Canva ou Google Slides.

En effet, la firme a annoncé sur son blog « basculer vers la création de contenu axée sur le mobile » pour ainsi suivre la tendance et les observations de ses utilisateurs. Au-delà de son mode portrait, elle a donc revu ses outils, en les adaptant aux smartphones et tablettes. Ce virage lui permet aussi de veiller à ce que la consultation des présentations sur les écrans de ces appareils reste intuitive et agréable.

Sur l'application, le mode portrait est accessible via le menu Orientation de l'onglet Conception. Un simple bouton permet de basculer d'un affichage à l'autre, sans affecter la mise en forme. Pratique pour commencer sa présentation sur un ordinateur et la reprendre sur un mobile, par exemple.

Il faut toutefois savoir que ce mode est, pour l'heure, limité aux versions 2.68 et ultérieures du programme Insider de la suite Office. Réservé aux utilisateurs d'iPhone et d'iPad, il devrait être généralisé après cette phase de test ouverte au public. La firme n'a pas communiqué concernant cette fonctionnalité pour Android.