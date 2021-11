Le Slide, pour ajouter facilement 2 écrans à votre ordinateur portable, revient (et la startup s'explique)

Le Slide est un projet initié par Portabl', ex-startup Slidenjoy. Il a été lancé sur la plateforme de crowdfunding Kickstarter, avec pour but de récolter 300 000 € – mais l'entreprise avait réussi à réunir plus du double de la somme demandée. Le Slide rencontre alors un succès énorme : 150 millions de vues sur les réseaux sociaux, parution dans plus de 1 000 articles de presse, 10 millions de dollars de précommande, etc. Et pourtant, cela fait 18 mois que nous n'en entendons plus parler. Les fondateurs ont complètement coupé la communication sur le projet, jusqu'au 16 Novembre, où ils ont annoncé le retour du Slide et se sont expliqués sur ce long silence.