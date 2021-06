Xbox Game Pass : Limbo, Worms Rumble et bien d'autres rejoignent le service pour la fin du mois de juin

Le Xbox Game Pass ajoute également le support des contrôles tactiles à certains jeux de son catalogue, à savoir Dirt 5 , Double Kick Heroes, Eastshade, Empire of Sin, Haven, Octopath Traveler, Torchlight III et Yakuza: Like a Dragon .

De nouveaux titres arrivent, d'anciens titres repartent : Battle Chasers: Nightwar, Marvel vs Capcom: Infinite, Mistover, Monster Hunter World, Out of the Park Baseball 21, Outer Wilds, Soul Calibur VI et The Messenger quitteront ainsi le Xbox Game Pass le 30 juin.

Qu'à cela ne tienne, Xbox nous a montré durant sa conférence à l'occasion de l'E3 2021 que le Game Pass ne risque pas de s'essouffler de sitôt, avec 41 jeux annoncés arrivant Day One.