E3 2021 : les coups de cœur de la rédac'

Voilà 19 ans que les fans de Metroid attendaient un nouvel opus en 2D. A la surprise générale, Nintendo a donc officialisé ce Metroid Dread, prévu initialement sur Nintendo DS, et qui arrivera donc sur Nintendo Switch en fin d’année. Un opus évoqué en tant que "Metroid 5" par Nintendo, puisque ce dernier fait suite à Metroid, Metroid II Return of Samus, Super Metroid et Metroid Fusion (dont Dread sera la suite directe).



Un opus officialisé au travers d’un trailer, à la DA assez particulière, mais qui devrait (on l’espère !) combler les fans de la franchise, avec des mécaniques de gameplay qui oscillent entre tradition et modernité. Evidemment, une édition limitée sera proposée, et on espère que cette dernière sera plus simple à dénicher que le « collector de la muerte » de Samus Returns il y a bientôt quatre ans (et oui, déjà !). Metroid Dread arrive le 8 octobre prochain, et on a très hâte de pouvoir y jouer sur Nintendo Switch, Pro ou non.