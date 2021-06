PS Now : Bloodborne est le jeu le plus joué de ce printemps sur PC via le service Cloud gaming de Sony

Fort d'un catalogue de jeux se développant sans cesse et d'une partie technique qui gagne peu à peu à s'améliorer, le PlayStation Now est un excellent moyen d'essayer les meilleures exclusivités du catalogue Sony, sans avoir à les détenir, plus particulièrement sur PC.

Or, pour les joueuses et joueurs PC, le PlayStation Now est à l'heure actuelle la seule manière de jouer à Bloodborne, un titre encore mémorable de FromSoftware, six ans après sa sortie. Ce n'est donc pas une surprise que ce titre exceptionnel soit le plus apprécié sur PC. En espérant que l'éternelle rumeur autour d'un portage PS5 et/ou PC devienne un jour réalité.

Les autres jeux les plus plébiscités ce printemps du catalogue PlayStation Now sur PC sont Horizon Zero Dawn , The Last of Us, Marvel's Avengers et Detroit: Become Human. Une position compréhensible pour The Last of Us, dans le même bateau que Bloodborne, mais un peu moins pour les autres titres, pourtant déjà disponibles sur PC.

Sur PS4 et PS5, les jeux les plus joués lors de la saison précédente sur le PlayStation Now sont Marvel's Avengers, Horizon Zero Dawn, Call of Duty: Black Ops III, F1 2020 et WWE 2K19.