Xbox Game Pass : For Honor et trois autres jeux annoncés pour début juin

For Honor, le jeu d'Ubisoft qui met en scène des guerriers de différentes factions au cœur de combats viscéraux, va notamment faire partie des heureux élus. Il débarquera dans le Xbox Game Pass cloud et console le 3 juin. Mais avant lui, les joueurs peuvent s'essayer à The Wild at Heart dès maintenant (via le cloud). Il sera suivi par le titre indépendant Backbone (PC) le 8 juin puis par Darkest Dungeon (cloud, console et PC) le 10 juin 2021.