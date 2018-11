Pourquoi Logitech rachète Blue Microphones

Logitech veut profiter des synergies

Il y a quelques jours, Logitech a officiellement annoncé le rachat de Blue Microphones , poids lourd du secteur, pour 117 millions de dollars. Si la transaction se fera en espèces, elle est surtout le symbole d'une volonté de diversification de l'entreprise connue pour ses multiples périphériques informatiques. Car en faisant l'acquisition de Blue Microphones, Logitech renforce de manière certaine ses compétences dans l'enregistrement audio haut de gamme.Fondée en 1995 en Californie par un musicien et un ingénieur du son, Blue vend des microphones qui peuvent coûter entre 50 euros pour les plus accessibles et 3 500 euros pour le matériel très haut de gamme, utilisé en studio. Marque réputée, ses produits sont utilisés par de nombreux musiciens et réalisateurs de podcasts, avec une qualité audio jamais démentie. Et c'est de ce savoir-faire que Logitech va désormais pouvoir profiter.« Rejoindre Blue est une opportunité adjacente pour nous - une nouvelle façon de grandir - avec des synergies supplémentaires liées à nos catégories de jeux, webcams et audio. C'est excitant ! », confie Bracken Darrell, CEO de Logitech, conscient du potentiel de l'opération.Logitech, que l'on connaît surtout pour ses claviers, souris et enceintes, pourra par exemple exploiter les microphones USB de Blue, qu'il est possible de connecter directement à son PC, Mac, iPhone ou iPad. La firme suisse pourra également retravailler ses propres produits comme les webcams G Logitech. «», note Logitech, assurément fière de sa belle prise.