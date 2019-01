Après sa fameuse TV OLED, LG plancherait sur un smartphone enroulable

Des déclarations explicites

LG déroule

Si vous avez suivi le, vous êtes forcément tombés sur le produit incontournable de cette 52e édition : la TV OLED enroulable du constructeur LG , véritable star du salon. En réalité, le téléviseur de la firme sud-coréenne a déjà été présenté à l'événement au cours des années précédentes. Mais cette fois-ci, le groupe asiatique a officialisé sa sortie, prévue dans le courant de l'année 2019.En bravant de nombreux obstacles techniques, LG s'ouvre ici de nouvelles portes. Accomplir une telle prouesse sur une télévision pourrait en effet lui donner des idées pour d'autres produits. Et c'est exactement ce qu'a laissé entendre IP Park, CTO et président de LG Electronics, dans le cadre d'une interview accordée au média Tom's Guide À la question «», l'intéressé a délivré une réponse plutôt explicite : «».Difficile de faire plus clair : LG compte se positionner sur le créneau des appareils pliables et enroulables, tant les télévisions que les smartphones. Un brevet en ce sens repéré fin décembre 2018 nous avait déjà mis la puce à l'oreille.Brevet qui pourrait se transformer en un produit final au cours des prochaines années, aux côtés d'un terminal pliable lui aussi en cours de développement au sein de ses locaux.