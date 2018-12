LG va dévoiler sa machine à bière artisanale au CES 2019

Photo : Groupe CNW/LG Electronics, Inc.

Quelques capsules et quelques minutes suffiront pour déguster sa bière



Photo : Groupe CNW/LG Electronics, Inc.

Un goût qui s'annonce authentique

L'empâtage, le brassage, le houblonnage, la fermentation, l'embouteillage, la maturation... Fabriquer de la bière artisanale n'est pas un long fleuve tranquille et, aussi passionné que vous puissiez l'être, la pratique demande du temps et de la patience.vient de(bon, « artisanale » reste un bien grand mot). La société sud-coréenne la présentera à l'occasion du CES (Consumer Electronics Show) de Las Vegas début 2019.Si LG survend un peu le côté « bière artisanale » pour en faire un argument commercial, force est de constater que sa tireuse LG HomeBrew trouvera ses adeptes. Armé de capsules à usage unique, vous pourrez déguster à domicile une bière comme dans votre pub favori. La machine développée par LG est équipée d'unEt le fabricant sud-coréen a tout prévu. Vous disposerez de plusieursà la fabrication de la bière : du malt, de la levure, de l'huile de houblon, ainsi que des arômes. Par une simple pression sur un bouton, la machine fait le reste, et s'occupe pour vous de toutes les étapes que nous évoquions en début d'article.Évidemment, le symbole de la fabrication en elle-même en prend un coup. Mais le goût pourrait surprendre. En effet, le HomeBrew, grâce à son algorithme, est censé veiller au strict respect du processus de fermentation en maintenant, notamment, la température et la pression aux taux qui conviennent, pour ainsi garantir un brassage de qualité. Cinq types de bières pourront être produits avec la tireuse LG. Alors, des volontaires pour la tester ?