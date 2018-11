LG tease sa prochaine génération de TV Oled en vue du CES 2019

Plus de réalisme

Meilleure réduction du bruit

Le Consumer Electronics Show (CES) 2019 approche à grand pas, poussant les principaux animateurs de ce rendez-vous tech incontournable a teaser leurs dernières innovations technologiques. Plus la date fatidique de l'événement approchera, plus les annonces se feront nombreuses. À un peu plus d'un mois du salon, organisé du 8 au 12 janvier 2019 à Las Vegas, LG a effectué l'un de ses premiers teasing.Selon What Hifi et Labo Fnac , l'entreprise sud-coréenne a levé le voile sur laqui équipera ses téléviseurs. Si le lien menant à la source (LG Newsroom) dysfonctionne, le site français a visiblement pu le consulter. L'Alpha 9 deuxième génératon, ou a9 2nd-gen, du nom du nouveau processeur, devrait ainsi «», comme le cite Labo Fnac.Plus puissante, cette puce utilisée pour le traitement des images offrira une meilleure réduction du bruit, tout en affichant jusqu'à 120 images par seconde. LG revendique également, de contraste et de reproduction de couleurs.Puisque l'Alpha 9 première génération s'était invitée sur une partie de la gamme Oled 2018 de LG, il serait logique que son grand frère prenne le relais sur le même type de produit.