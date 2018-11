Lenovo lance Legion, son propre magasin de jeux PC Steam-like

© Lenovo

Legion Game Store, le magasin de jeux made in Lenovo

Des règles d'accès strictes

Source : NotebookCheck

Depuis 2014, le chinoiss'est lancé avec un certain succès dans le, sans pour autant devenir un leader. La marque possède maintenant à son actif une large gamme nommée Legion dédiée aux joueurs, avec des claviers, des souris, des PC portables et fixes... La prochaine étape sera le lancement d'une plateforme de typeLe constructeur asiatique prévoit de lancer son magasin de jeux dématérialiséjuste à temps pour les fêtes de fin d'année. La plateforme proposera plus de 200 jeux PC pour son ouverture.Les joueurs pourront y trouver de tout, des titres indépendants comme Frostpunk aux gros jeux AAA comme Battlefield V . De quoi commencer sur de bonnes bases !Afin d'attirer les gamers dans son giron, Lenovo a passé des partenariats avec les éditeurs afin de proposer des réductions exclusives et l'accès à des betas fermées.Contrairement à Steam, Lenovo tient à appliquer une régulation plus stricte des contenus approuvés dans son magasin en ligne.Ainsi, seuls les titres pleinement terminés ou en phase de beta fermée seront acceptés. Pas d'accès anticipé donc. Le communiqué de presse de Lenovo est clair à ce sujet :Afin d'aider à son déploiement, le Game Store sera intégré au logicielpréinstallé sur tous les PC de la marque. Les possesseurs de PC Legion pourront ainsi acheter leurs jeux directement sans passer par plusieurs applications différentes.Le magasin Lenovo Game Store sera officiellement, juste à temps pour le Cyber Monday. Les joueurs pourront le visiter à l'adresse suivante : http://www.gamestore.lenovo.com/