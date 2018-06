Lenovo lance des PC gaming fixes, portables… et fixes transportables

Une entrée en douceur dans le marché

Des PC fixes taillés pour le... transport ?

CPU : Intel i7 8e génération

GPU : GTX 1060

Jusqu'à 32 Go de RAM DDR overclockée

Jusqu'à 2 To de stockage en SSD

Modifié le 13/06/2018 à 11h40

Nommée, cette nouvelle gamme du constructeur chinois dispose de 6 appareils : deux portables, deux fixes et deux « cubes ».L'entrée de Lenovo sur le marché du gaming devrait se faire sereinement, si l'on en croit les fiches techniques des produits présentés durant le salon californien.Les PC portablessont pourvus d'un châssis en aluminium, et d'un écran ultrafin Full HD de 15 à 17 pouces. La dalle IPS bénéficie d'un rafraîchissement pouvant atteindre 144 Hz dans sa version la plus onéreuse.Côté matériel, on retrouvera dans le ventre de la bête un processeur i7 de 8e génération, quelque 16 Go de RAM DDR4, un GPU Nvidia GTX 1050 Ti et moult rétroéclairages en 16 millions de couleurs pour illuminer tout ça. L'entrée de gamme se situera àpour le Y530 en 15", àpour le Y730 en 15", et son itération 17" plafonnera àLenovo a également présenté deux tours fixes, qui ont la particularité d'être très facilement améliorables. En effet, le châssis utilisé par le fabricant est conçu tel qu'aucun outil n'est nécessaire à son montage et à son démontage.Lesdisposent également tous deux d'une large poignée de transport facilitant les déplacements. La cuisine interne est légèrement plus savoureuse que sur les modèles portables. Voyez plutôt :Question tarifs, le T530 trouvera preneur pour, et la version plus musclée - T730 - sera lancée pourEnfin, Lenovo a également présenté deux PC fixes au format cubique, particulièrement destinés à s'intégrer dans des intérieurs exigus ou au transport régulier. On retrouve une configuration technique identique aux versions fixes standards décrites ci-dessus, mais dans un châssis de 19 L seulement. Lenovo nous assure avoir étudié finement la dissipation thermique de l'appareil, et avoir planché sur un système d'évacuation performant.Les Lenovo C530 et C730 seront lancés, comme les autres produits en août, pour un tarif respectif de