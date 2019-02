Lenovo dévoile son Z5 Pro avec écran coulissant à moins de 300€

Beaucoup plus abordable mais moins performant ?

L'arrivée en Occident n'est pas encore confirmée

Source : Engadget

Les trois smartphones cités plus haut embarquent une fonctionnalité très à la mode en ce moment : un écran coulissant faisant apparaître l'appareil photo frontal. Cette technique permet d'économiser de la place tout en proposant une surface d'affichage encore plus importante. Sauf que contrairement à ses deux adversaires, le Lenovo Z5 Pro ne boxe pas dans la même catégorie au niveau de son prix.En effet, le modèle 64 Go est vendu pour environ 250€ (1998 yuans) et le 128 Go à 290€ (2298 yuans). C'est beaucoup moins que le Honor Magic 2 et ses 480€ ou encore que le Xiaomi Mi Mix 3 à 418€. Une tel écart ne se fait pas sans compromis puisque les spécificités techniques du portable de Lenovo sont moins percutantes que celles de ses concurrents.Malgré son bel écran AMOLED 1080p de 6,9 pouces (pour un ratio surface avant-écran de 95%), le Z5 Pro embarque des composants un peu plus limités avec un processeur Qualcomm Snapdragon 710, 6 Go de RAM et une batterie de 3350 mAh.La caméra frontale, accessible en faisant coulisser l'écran, embarque un capteur 16MP. À l'arrière, le capteur principal fait lui aussi 16 mégapixels et le secondaire pointe à 24MP. Le capteur d'empreintes est situé sous l'écran, mais vous pourrez aussi utiliser lepour déverrouiller le smartphone avec la reconnaissance faciale.Pour l'instant, Lenovo n'a pas encore annoncé de date pour la sortie du Z5 Pro en dehors de Chine.