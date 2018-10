Honor tease son Magic 2 et son assistant vocal, le fort bien nommé YoYo

« Je suis là. Quoi d'neuf ? »

Déjà aperçu via une série de clichés publiés sur Weibo , le Honor Magic 2 et sa caméra frontale escamotable se montrent plus avant dans un nouveau teaser publié par la marque.Il faut attendre la toute fin de la vidéo pour entendre les premiers mots de, l'assistant vocal maison de Honor.», prononce un homme à la fin du teaser. Et de se voir répondre : «» par une voix féminine des plus réalistes.À l'instar de Siri chez Apple, YoYo devrait donc intégrer les nouveaux téléphones de Honor à l'avenir. Reste cependant à savoir si, contrairement à Bixby de Samsung, YoYo sera disponible en France.