La première montre connectée Honor dévoilée le 31 octobre

Honor à l'assaut des montres connectées

Honor Introducing own version of Huawei Watch GT, The Honor Watch GT alongside the Magic 2. pic.twitter.com/9XHXCpmCeP — Teme (@RODENT950) 19 octobre 2018



Un modèle moins puissant que la Watch GT ?

dans les pas de la maison-mère Huawei. Le mardi 16 octobre dernier, le groupe asiatique a levé le voile sur ses derniers, les Mate 20 et Mate 20 Pro - dont les caractéristiques techniques n'ont rien à envier à leurs concurrents -, tout en lançant la troisième génération de sa montre connectée, baptisée Huawei Watch GT. Une stratégie visiblement transposée à sa filiale, Honor.Si la firme de l'Empire du Milieu prévoit d'introduire son dernier smartphone, le Magic 2 à écran coulissant, à l'occasion d'une conférence organisée le 31 octobre prochain, tout porte à croire qu'une montre connectée devrait elle aussi pointer le bout de son nez. Le teasing repéré sur le réseau social Weibo, et relayé par l'utilisateur twitter Teme , également collaborateur du site Slashleaks, ne laisse plus de place au doute.La photo publiée par la firme se veut en effet totalement explicite : apparaissent les contours d'une montre mêlée à un ciel rempli d'aurores boréales, et trônant devant un utilisateur, le poing levé, prêt à accueillir le produit autour de son poignet. Les mots « Honor Watch » disposés au-dessus d'une date loin d'être énigmatique, le 31 octobre, complète l'affiche on ne peut plus clair.Aucune fiche technique de l'Honor Watch n'a en revanche fuité. Mais selon GizmoChina , sa puissance serait en-deçà de la Huawei Watch GT , laissant présager une grille tarifaire revue à la baisse. Pour rappel, la GT, déclinée en deux versions Classic et Sport, avoisine les 199 et 249 euros, respectivement. Et sont dotées d'un OS maison et d'une gigantesque autonomie de 30 jours.