Huawei Watch GT : nouvel OS et grosse autonomie

Un pari risqué pour la Huawei Watch GT

Une montre élégante et relativement abordable

Le marché des montres connectées subit un regain d'activité en cette fin d'année. Google a remanié intégralement Wear OS et Qualcomm a lancé son nouveau processeur Snapdragon Wear 3100.a donc en toute logique décidé de sortir une nouvelle smartwatch... qui n'intègre rien de tout ça !Nommée, la nouvelle montre connectée de Huawei fait le pari de fonctionner avec un système d'exploitation maison,. Un choix qui peut sembler risqué, puisqu'il ne sera pas possible a priori d'installer des applications tierces sur la montre, comme on pouvait le faire sur la Huawei Watch 2 sous Wear OS.Ce choix pourrait cependant permettre à la Watch GT de se démarquer, puisque l'OS est optimisé pour fournir une autonomie monstrueuse. Huawei annonce fièrement une, là où les concurrents tiennent difficilement plus d'une semaine.Bien entendu, pour atteindre un tel temps de fonctionnement, il faudra faire l'impasse sur des fonctions telles que le GPS ou le suivi du rythme cardiaque en continu. En suivi continu, l'autonomie est de 22h, ce qui risque d'être limité pour les sportifs les plus assidus. En moyenne, Huawei annonce une tenue de deux semaines en usage mixte.Comme vous pouvez le constater, la tocante chinoise est bien équipée, avec une orientation certaine pour le sport. Elle permet même de suivre le sommeil, une capacité qui manque cruellement à Wear OS, mais présente sur les montres sous Tizen de Samsung pour ne citer qu'elles.Si son design ne brise pas les codes de l'horlogerie moderne, il faut bien avouer que la Huawei Watch GT est plutôt jolie. Déclinée en deux versions, Classique et Sport, elle offre unavec une définition de 454 x 454 px. Selon la version, on disposera d'un bracelet en silicone ou en cuir. Les nageurs apprécieront l'étanchéité jusqu'àLe boitier est équipé de deux boutons sur le côté droit en complément de l'écran tactile qui permettent d'activer les fonctions de Lite OS. C'est donc plutôt classique. Mais Huawei oblige, la montre use et abuse de l'IA - au sens large du terme - pour vous accompagner au quotidien.Elle est ainsi capable de repérer votre emplacement lors d'une séance de course. Si vous êtes en intérieur, sur un tapis, elle ne tentera pas de suivre le trajet. Mais si vous passez à l'extérieur, elle le saura et enregistrera immédiatement votre parcours. Un coach ?intelligent? est aussi intégré, prodiguant des conseils aux débutants afin de les motiver à poursuivre leurs efforts.Pour l'instant, aucune date de sortie précise n'a été divulguée. On sait cependant que la Huawei Watch GT sera commercialisée àen version Sport eten version Classique. Des prix relativement abordables pour des montres connectées.