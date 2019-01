Huawei Nano Memory Card : la carte mémoire qui remplace(rait) la microSD

La NM Card signée Huawei pour remplacer la "vieillissante microSD"

Plus compacte que la microSD

Depuis de longues années maintenant, de nombreux smartphones (à l'exception de la gamme iPhone) sont compatibles avec les. Ainsi, outre les 32, 64 ou 128 Go de mémoire intégrée, certains smartphones permettent d'utiliser une microSD pour augmenter (parfois de manière très significative) la capacité de stockage. Chez Huawei, on a toutefois décidé de délaisser le format microSD, visiblement vieillissant en 2018, pour inventer une toute nouvelle norme.En effet, les nouveaux Huawei Mate 20 et Mate 20 Pro seront les premiers à profiter de la compatibilité avec le format(ou « NM Card »). Côté gabarit, ce nouveau format adopte la même taille qu'une carte, et va venir s'installer dans le port dédié à bord des nouveaux smartphones Huawei.A l'instar d'une microSD, la Nano Memory Card pourra disposer de diverses capacités, avec ici un stockage de 32, 64, 128 ou même 256 Go.La NM Card est ainsi plus compacte qu'une microSD (de 45% environ), mais elle offre des performances relativement similaires. Son côté plus compact lui permet toutefois d'être parfaitement intégrable dans des smartphones qui se veulent toujours plus fins et plus riches en composants. A noter néanmoins que sur les nouveaux smartphones Huawei Mate 20 et Mate 20 Pro, les utilisateurs auront la possibilité d'utiliser le second port SIM pour utiliser une seconde ligne téléphonique, ou y greffer le nouveau format NM Card.Reste à savoir maintenant si d'autres constructeurs vont adopter ce format NM Card, qui reste pour l'heure exclusif à Huawei. Rappelons que ce n'est pas la première fois qu'un constructeur tente de lancer son propre format de carte mémoire, et on se rappelle encore de l'expérience (douloureuse) vécue par Sony avec sa gammeOn attend désormais de connaitre les tarifs et la date de disponibilité de cette nouvelle gamme