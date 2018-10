LG Watch W7 : la nouvelle smartwatch hybride, toujours sous Wear OS

Une nouvelle montre Watch W7 chez LG



Une ergonomie pas si évidente

Alors que bon nombre d'adeptes de montres connectées attendent l'arrivée en boutiques de la nouvelle Apple Watch Series 4 , LG a officialisé hier sa nouvelle, toujours sous Wear OS. En effet, fidèle de la première heure, LG a une nouvelle fois opté pour le système d'exploitation de Google (autrefois Android Wear) pour animer sa tocante nouvelle génération.Toutefois, avec sa nouvelle Watch W7, LG fait le pari de combiner Wear OS avec des aiguilles de montre mécanique. Cela permettra notamment à la montre de proposer une autonomie de près de trois mois une fois la batterie à plat. En effet, l'écran LCD 1,2" qui équipe la montre sera alors inactif, et l'énergie restante sera utilisée pour continuer à animer les aiguilles. De cette manière, l'utilisateur est sûr de disposer d'une montre qui affiche l'heure durant plusieurs semaines avant de devoir la recharger.Un système que l'on connait déjà sur la gamme Withings Steel HR par exemple , pour ne citer qu'elle.Sous le capot, la LG Watch W7 embarque un processeur(soit l'ancienne génération, puisque le Snapdragon Wear 3100 a été présenté tout récemment ), couplé à 768 Mo de RAM, sans oublier 4 Go de stockage. Comme annoncé plus haut, on y retrouve également un écran tactile circulaire de 1,2", devant lequel on retrouvera en permanence les deux aiguilles mécaniques indiquant les heures et les minutes.Si le concept est intéressant sur le papier, dans la pratique, cela signifie que les aiguilles seront en permanence devant l'écran affichant les alertes et notifications. Les aiguilles peuvent se mettre à plat quelques instants en pressant la touche sur le côté droit, afin de libérer la vue - à la manière de la Garmin Vivomove HR. Ce petit détail ne plaira peut-être pas à tous.Cette nouvelle montresera lancée le 14 octobre prochain aux Etats-Unis, au tarif de 449 dollars. Reste à savoir maintenant si elle arrivera jusqu'en Europe !