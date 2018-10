Le Huawei Mate 20 X, premier smartphone à refroidissement par graphène

Un procédé ingénieux et inédit

Le graphène, un nouveau matériau pour les smartphones de demain

Leressemble au smartphone parfait pour les joueurs mobiles les plus intensifs. Ce tout nouvel appareil de la marque intègre un système deinédit permettant une utilisation poussée du processeur sans chauffe excessive. Un procédé que la marque a appelé Huawei Supercool.Le procédé développé par le constructeur associe la combinaison d'une chambre à vapeur et d'un filtre de. «», indique la marque.Le graphène est un matériau très fin et surtout très grand conducteur de chaleur, dérivé du graphite et formé d'une couche d'atomes de carbone disposés en forme de nid d'abeille. Il est utilisé en technologie pour produire à l'avenir des transistors de nouvelle génération à l'échelle du nanomètre, ou plus près de nous pour bloquer les réseaux sans-fil dans les hôpitaux par exemple.Comme l'explique Techradar , Huawei utilise la conduction de chaleur importante du matériau, avant de l'envoyer vers la chambre à vapeur. Cette dernière contient une petite quantité de liquide, qui une fois chauffé se vaporise et se condense sur les parois de la chambre. Le liquide condensé est ensuite ramené dans la chambre par capillarité, ou l'interaction entre la liquide et la surface de la même manière que le café remonte sur le sucre une fois plongé dedans.Le graphène est un matériau d'avenir pour des appareils toujours plus puissants et toujours plus sollicités et Huawei a ouvert la porte a une adoption plus massive dans leset tablettes de demain.