Le Huawei Mate 20 Pro s'affichera à partir de 999€

Mate 20 Pro : en vente à partir du 5 novembre

Selon le très en forme WinFuture , les'affichera dans sa version de base 6 Go / 128 Go de RAM. 100€ de plus, donc, que le P20 Pro qui, avec ses 899€ sur l'étiquette, rompait radicalement avec les habitudes de la marque chinoise.Nos confrères allemands croient également connaître la date de sortie des prochains flagships de Huawei : le. L'ouverture des précommandes, elle, aura lieu pendant la conférence que le constructeur tiendra à Londres demain à partir de 15h30.Rappelons qu'avec son Mate 20 Pro, Huawei joue sa carte la plus prestigieuse. Affichant fièrement les ambitions très haut de gamme de la deuxième marque de smartphones au monde, le Mate 20 Pro pourrait vraisemblablement cumuler les casquettes de smartphone le plus rapide au monde , et celle du meilleur photophone Réponse dans quelques semaines.