Le Huawei Mate 20 Pro fuite : DxOMark le classe meilleur photophone au monde

Mate 20 Pro : un triple APN signé Leica

Le meilleur photophone du monde

Il semble de plus en plus difficile pour les constructeurs de garder le secret sur leurs nouveautés. Aujourd'hui, ce sont lesde Huawei qui sortent de l'ombre . Et d'après DxOMark, il s'agit là du tout meilleur photophone jamais conçu.Le Mate 20 Pro reprend à son compte le triple appareil photo qu'embarquait déjà le P20 Pro. Comme sur le précédent flagship de la marque, les modules seraient de nouveau signés parPour son nouveau vaisseau amiral, Huawei a opté pour une disposition de l'appareil photo surprenante. Les trois objectifs et le module de flash sont ainsi, au centre de la face arrière de l'appareil. Un choix esthétique qu'on laissera le loisir à chacun de juger.Outre sa caméra, le Mate 20 Pro disposera vraisemblablement d'un écran AMOLED de. La face avant laisse également entrevoir la large encoche donc disposera le flagship de Huawei.Enfin, un capteur d'empreintes digitales est quant à lui intégré sous l'écran de l'appareil.Conjointement au leak de Winfuture, le classement des photophones établi par DxOMark est lui aussi apparu sur Internet.D'après le spécialiste de l'image,, avec 116 points au compteur. Il distance ainsi le précédent tenant du titre, le Huawei P20 Pro, de 7 points.Le Huawei Mate 20 est quant à lui classé 4de la liste, ce qui laisse à penser qu'il sera moins généreusement pourvu pour ce qui est de ses optiques. Notons qu'il distance néanmoins les tout récents iPhone XS de deux places, mais qu'il fait armes égales avec le Pixel 3 de Google, lui aussi sujet à d'incessantes fuites.Quoi qu'il en soit, le suspens touche à son comble en amont de l'annonce officielle des nouveaux flagship de Huawei.pour tout connaître de ces fameux Mate 20 et Mate 20 Pro.