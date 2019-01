Huawei : On en sait enfin plus sur sa prochaine montre connectée

Une batterie de 420mAh

Une fuite en provenance du site israélien Wisebuy suggère que la future montre Huawei se nommera. Plus enthousiasmant : il se dit qu'elle disposerait d'uneSi l'on en croit Wisebuy, ladisposerait d'une batterie de capacité équivalente à la Watch 2. Pourtant, une précédente fuite nous laissait envisager une autonomie doublée par rapport à la version actuelle.Pour parvenir à des résultats aussi impressionnants, Huawei pourrait se reposer sur le tout dernierde Qualcomm, et sur une bonne dose d'intelligence artificielle. Une marotte pour la marque chinoise.Mais outre ces questions d'autonomie, laviendrait équipée d'un écran AMOLED de 1,4 pouces affichant du 454x454 (contre 390x390 actuellement). La montre opterait également pour unQuoi qu'il en soit, la conférence londonienne du 16 octobre prochain s'annonce encore plus excitante que prévu.