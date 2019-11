Le GPU 7 nm d'Intel aurait pour nom de code "Ponte Vecchio"

Le Ponte Vecchio © Wikimedia Commons

Les GPUs « Ponte Vecchio », pierre angulaire du projet Aurora d'Intel

Pourquoi« Ponte Vecchio » ? Une explication un peu capillotractée...

Le pont le plus célèbre de Florence pourrait bientôt désigner, aussi, les premières cartes graphiques dédiées d'Intel. Dans un premier temps, ces dernières s'intégreraient à un projet d'ensemble actuellement en gestation chez les bleus : le « Project Aurora ». Ce projet ne serait autre que le premier supercalculateur exascale à voir le jour aux États-Unis.Ce premier supercalculateur exascale américain serait composé, d'après Neowin, de deux processeurs Intel Xeon Scalable (Sapphire Rapids), de six puces GPU Xe « Ponte Vecchio », d'une quantité importante de cache et de mémoire à large bande passante (probablement de type HBM, note le site).Pour l'instant un brin nébuleux, ce fameux Project Aurora devrait être au centre des attentions durant un événement qu'Intel doit tenir ce 17 novembre, en compagnie d'une partie de la presse spécialisée.Reste une question : pourquoi donner à une nouvelle lignée de cartes graphiques dédiées, le nom d'un des plus vieux ponts de Toscane ? Toujours selon Neowin, ce nom serait une référence à la technologie CXL (Compute Express Link) d'Intel. Cette technologie est censée faire la connexion, et donc faire office de « pont » entre les différents composants du projet Aurora dont les premières cartes Xe feront partie intégrante.Intel travaillerait en outre à implémenter à cette plateforme l'initiative « One API », destinée à faciliter l'intégration de composants hardware dans l'écosystème software créé pour ce nouveau supercalculateur.Notons enfin que si les premières cartes Intel Xe semblent se destiner au domaine très spécifique des supercalculateurs, Intel prévoirait bien de décliner sa nouvelle architecture à d'autres domaines, comme ceux des stations de travail, duou encore du gaming.