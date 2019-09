Intel True View va faire des heureux chez les fans de foot... anglais pour l'instant

© Intel

Le stade couvert de caméras 5K UHD

Expérience immersive via l'application mobile du club

Source : Intel

Il y a quelques mois, Intel avait annoncé avoir conclu un accord avec trois acteurs majeurs de la Premier League (le championnat anglais de football) : Arsenal, Liverpool et Manchester City. Aujourd'hui, l'entreprise américaine lance donc officiellement une nouvelle fonctionnalité, à destination des fans du dernier club cité.En effet, les supporters des doubles champions d'Angleterre en titre seront les premiers à pouvoir profiter de la technologie Intel True View. Celle-ci promet une expérience totalement immersive, grâce notamment à des ralentis, à 360 degrés et à des images plongeant l'utilisateur directement sur le terrain, à travers les yeux des joueurs.Pour cela, le fabricant a travaillé avec le club mancunien, afin d'installer des dizaines de caméras 5K ultra-haute définition dans l'enceinte de son stade, l'Etihad Stadium. Et pour traiter l'énorme flux d'informations récoltées (jusqu'à 1 To de données pour 30 secondes de vidéo !), l'entreprise y a également placé des serveurs équipés de processeurs Intel Core et Intel Xeon.Concrètement, comment se présente cette nouvelle expérience ? Les fans peuvent télécharger l'application officielle de Manchester City, qui leur propose des «» (des temps forts interactifs). En sélectionnant cette rubrique, ils accèdent alors aux ralentis des faits marquants des précédents matchs, et peuvent eux-mêmes faire pivoter la caméra à 360 degrés, pour obtenir l'angle de vue parfait. De plus, ils peuvent choisir différents joueurs sur le terrain, afin de revoir l'action depuis la position de Sergio Agüero, Kevin de Bruyne ou Bernardo Silva...Pour attirer les fans des «», Intel n'a rien laissé au hasard. La démonstration de la technologie s'effectue en effet sur l'action du but de Vincent Kompany contre Leicester, lors de l'avant-dernière journée de Premier League 2018-2019, décisive dans la quête du titre de champion d'Angleterre.