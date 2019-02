Football : les caméras multi-angle d'Intel bientôt dans trois stades de Premier League

© Intel

38 caméras ultra-haute résolution autour du terrain

Une immersion au cœur du jeu

Source : Engadget

À partir du 10 mars prochain, les amateurs de football anglais verront débarquer de nouvelles images sur leurs écrans. Tout du moins pour les matchs dedisputés dans les enceintes d'Arsenal, Liverpool et Manchester City.En effet, les trois clubs ont conclu un partenariat avec la société. L'accord prévoit l'installation de 38 caméras 5K ultra-haute définition dans les stades, pour alimenter la technologie, développée par l'entreprise américaine. Les diffuseurs pourront ainsiaux téléspectateurs et les clubs poster des vidéos sur leurs réseaux sociaux quelques heures après la fin des rencontres.La technologie True View n'en est pas à son coup d'essai,, dans les ligues de basket, de baseball et de football américain. Et elle n'est pas non plus inconnue du « soccer », étant déjà présente en Liga espagnole. Par ailleurs, Intel indique se focaliser sur le bon fonctionnement de son système chez ses clients actuels, mais l'entreprise reste ouverte aux discussions avec d'autres clubs de Premier League.Concrètement, True View prometdans les matchs. Elle permet notamment d'afficher les ralentis des actions à 360 degrés. De même, elle est capable d'effectuer des arrêts sur image d'une grande netteté et de, à travers les yeux d'un joueur.Enfin, la fonctionnalité « Laser Wall » offre une vue claire et précise sur la position d'un joueur. Cela pourra être utile, par exemple,concernant un éventuel hors-jeu. Ce qui est assez ironique, dans la mesure où les clubs de Premier League avaient rejeté l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) pour la saison en cours...