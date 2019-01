CES 2019 - LG dévoile un vidéoprojecteur laser impressionnant... et probablement coûteux

Un projecteur moins cher que le téléviseur OLED enroulable ?

En mettant à contribution la technologie UST (Ultra Short Throw), l'appareil du géant coréen est capable de diffuser une image de 90 pouces de diagonale (environ 230 cm) en étant positionné à 5 cm de la surface de projection. Placer leà 18 cm de cette même surface permet cette fois de passer à une diagonale de 120 pouces, soit un peu plus de 300 cm.Côté fiche technique, il faut compter sur uneportée par une luminosité maximale de 2 500 lumens ANSI (ce qui est loin d'être négligeable). Le projecteur profite en outre de la technologie Keystone en 12 points, qui permet de, et de fonctionnalités intelligentes facilitant la navigation (LG évoque notamment une commande vocale intelligente intégrée à la télécommande).Reste la question du prix. Si le constructeur n'a pour l'instant fournipour son CineBeam Laser 4K (HU80K), il y a fort à parier que ce dernier se montre tout de même plus abordable que le téléviseur OLED enroulable présenté sur le salon . À titre indicatif, l'ancien projecteur de LG sur cette gamme était proposé aux alentours de 2 500 euros. Notons que le groupe n'a pas non plus précisé depour son produit, contrairement à son écran OLED enroulable, qui arrivera sur le marché au printemps prochain... à un prix qui devrait dépasser les 10 000 euros.