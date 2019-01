CES 2019 - Anker présente sa Nebula Capsule II, un projecteur HD ultra compact

Une station de lecture tout-en-un



La Nebula Capsule II. © Anker

Via : Engadget

Le media center / enceinte Bluetooth / projecteur connecté devoit ainsi sa résolution passer de 720p à 1080p.Ultra compacte, lade Anker est résolument attirante, et améliore les nombreux points qui donnaient à la première version des allures de prototype.Nous l'avons dit : la bête est désormais capable de lire et de projeter des contenus en Full HD, et voit également son haut-parleur passer à 8W. La Nebula Capsule embarque Android TV dans sa version 9.0 et dispose, évidemment, de Google Assistant pour vous aider à lancer vos contenus le plus efficacement possible.Le media center est aussi, et dispose d'un port HDMI et d'un port USB. La recharge s'effectue en 2h30 via USB-C, pour une autonomie annoncée à peu près équivalente.Pour financer son produit, Anker s'était livré à une fructueuse campagne de crowdfunding sur Kickstarter qui lui a permis de. Les early adopters ont ainsi pu s'offrir la Nebula Capsule II pour 349$ contre les 599$ qu'en demandera Anker lors de la sortie de l'appareil à l'été prochain.