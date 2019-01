GoPro passe son offre de stockage de vidéo dans le cloud en illimité

A lire aussi :

GoPro Plus est un service par abonnement à 4,99 dollars/mois qui permet (entre autres) dedirectement depuis une caméra GoPro Compatible. Côté vidéo, il est possible de sauvegarder jusqu'à 35 heures de contenu.Aux Etats-Unis, cette limite vient de voler en éclats, et il est désormais possible de stocker également de la vidéo de manière illimitée.Le CEO de GoPro, Nick Woodman, a également tenu à souligner que. «» promet ainsi GoPro.A noter que cette nouvelle option concerne toutes les caméras GoPro compatibles, et pas seulement la nouvelle gamme. Dans un communiqué publié en novembre dernier, GoPro indiquait que son service GoPro Plus comptait près de 200 000 abonnés.