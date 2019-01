IBM dépasse les estimations financières au Q4 2018, mais ses revenus continuent de chuter

Laborant / Shutterstock.com

IBM retrouve des couleurs

L'année 2018 s'est plutôt bien terminée pour. Au quatrième trimestre, la firme américaine est parvenue à dégagerSur l'ensemble de l'année 2018, IBM a déclaré mardi un bénéfice net de 8,7 milliards de dollars et un, en hausse de 1 % par rapport en 2017, ce qui permet à Big Blue de retrouver des couleurs.Les bons résultats d'IBM sont à mettre au crédit du. Le service a rapporté, soit 12 % de plus qu'en 2017. La cybersécurité, l'intelligence artificielle et l'analytique ont aussi contribué à la belle année de la firme dirigée par Ginni Rometty, récompensée de ses efforts.Seule ombre au tableau : IBM a vu son chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2018 baisser de 3 %, mesuré à 21,76 milliards de dollars sur la période. Mais les analystes avaient fait état de prévisions un peu plus faibles, à 21,71 milliards de dollars. C'est peu, mais ça a suffi à rassurer le marché.