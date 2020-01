Face à Huawei, les sénateurs américains veulent faire émerger des concurrents par la loi

© Pixabay

Plus d'un milliard de dollars débloqués pour contrecarrer Huawei

Des fonds financés par les enchères 5G américaines

Cette semaine aura été marquée par la signature d'un accord partiel entre la Chine et les États-Unis, mercredi à Washington, visant à entamer le processus de rééquilibrage des relations commerciales entre les deux puissances. Avec à la clé l'engagement apporté par la Chine d'acheter pour 200 milliards de dollars supplémentaires de produits américains, issus essentiellement des secteurs agricole et culturel, outre un accord lié au transfert de technologies. Mais la veille, un projet de loi destiné à affaiblir Huawei sonnait comme une réponse avant l'heure à cette signature, qui justement crée une forme de scepticisme chez certains Américains.Plusieurs sénateurs, démocrates et républicains, ont déposé, mardi, un projet de loi visant à faire barrage à Huawei aux États-Unis, en faisant émerger des entreprises qui viendraient concurrencer le géant chinois, à qui l'administration Trump reproche un soutien financier de la Chine via des subventions ou des prêts à taux réduit.Le projet de loi permettrait de créer un fonds de 750 millions de dollars pour favoriser la recherche et le développement de technologies 5G par des sociétés américaines, confié à la Federal Communications Commission (FCC), l'équivalent de l'ARCEP.La loi donnerait également lieu à la création d'un second fonds, doté de 500 millions de dollars, guidé par le Trésor américain pour encourager les sociétés qui adoptent desLes deux fonds devraient être financés grâce aux enchères organisées ces cinq prochaines années sur les fréquences. 5 % des sommes devraient être ponctionnés. Les USA espèrent récolter plusieurs dizaines de milliards de dollars auprès des opérateurs télécoms locaux.Les États-Unis voient aussi les tarifs appliqués par Huawei comme étant un danger. Le vice-président du groupe démocrate au Sénat, Mark Warner, justifie le dépôt de ce projet de loi par le fait que