TV, smartwatch et enceintes connectées : Huawei veut mettre HarmonyOS partout

L'année 2019 a été marquée par un face à face historique entre le géant chinois et les Etats-unis d'Amérique. Dernier phénomène résultant de ce conflit : la sortie du Mate 30 Pro dépourvu des services et applications Google. Pour contrer cela, Huawei a annoncé au mois d'août dernier l'arrivée de son propre système d'exploitation baptisé HarmonyOS (HongmengOS en chinois), et la date de son déploiement se précise enfin.C'est pendant une conférence de presse réalisée à Shenzhen que Wang Chenglu, président de la partie business et logiciel de Huawei, a annoncé la nouvelle. Plusieurs appareils de la firme tourneront sous HarmonyOS dès l'année prochaine, et sans attendre 2021 ou 2022 comme la firme l'avait auparavant annoncé. Ces produits devraient être commercialisés dans le monde entier. Parmi eux, on peut d'ores et déjà compter les télévisions connectées, ce qui n'est pas étonnant puisque la Honor Vision (uniquement disponible en Chine pour le moment) en déjà est équipée.Wang Chenglu a en outre affirmé que des montres et des enceintes connectées seraient également pourvues de cet OS maison. La firme est par ailleurs en train de travailler sur des casques VR qui, eux aussi, tourneront sous le système d'exploitation.Néanmoins, ne vous attendez pas à posséder un téléphone ou une tablette Huawei sous HarmonyOS de sitôt. Occupant la deuxième place des plus gros vendeurs de smartphones dans le monde, l'entreprise préfère en effet conserver le système Android pour le moment, bien que l'on ignore quand et si elle récupérera sa licence... Au mois d'octobre déjà, elle annonçait que son OS ne serait pas prêt à équiper ses téléphones avant quelques années. Même son de cloche pour les ordinateurs Matebook, qui fonctionnent sous Windows 10 et ne devraient pas se doter d'HarmonyOS dans un futur proche.On peut toutefois penser que le plan de Huawei à long terme est de déployer un système d'exploitation sur tous ses appareils, à l'instar d'Apple avec macOS et iOS, et ainsi, de ne plus dépendre de sociétés américaines.