Huawei fait de Jean-Louis Borloo le président de son conseil d'administration en France

Un ancien ministre désormais à la tête du conseil d'administration de Huawei France



Jean-Louis Borloo met son influence au profit de Huawei depuis plusieurs années



Source : Challenges

Selon les informations de Challenges,, ancien ministre de l'environnement sous durant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, prend les rênes du conseil d'administration de la filiale française deL'homme politique remplace François Quentin, qui avait quitté ses fonctions en décembre 2018 en invoquant des «» à son départ.Jean-Louis Borloo n'est pas un inconnu pour les équipes de Huawei puisqu'il fait partie dudu constructeur depuis décembre 2016.L'ancien maire de Valenciennes avait alors. Ces appels du pied s'étaient concrétisés par la signature d'un contrat portant sur l'achat de 217 caméras de sécurité, dans le cadre d'un plan de développement de la vidéosurveillance dans la commune.Jean-Louis Borloo avait également joué les entremetteurs en organisant une rencontre entre Jean-Marie Le Guen, alors Secrétaire d'État chargé du Développement, de la Francophonie et des Français de l'étranger, et Ken Hu, le PDG de Huawei.Le désormais président du conseil d'administration arrive dans unde l'histoire de l'entreprise. Le constructeur est désormais interdit de territoire sur le sol américain et la plupart des partenaires de Huawei, comme Google ou encore Qualcomm, ont interdiction de lui vendre des composants ou des services.Cette décision prise par l'administration Trump a eu un effet immédiat et désastreux sur les ventes de smartphones Huawei, notamment en France.