Huawei extrait sa branche recherche de la maison mère pour la protéger

Huawei se sépare de Futurewei

Dilemme pour les universités américaines

Source : neowin

Las'étend bien au-delà de l'utilisation d'Android par les smartphones du constructeur chinois. D'ailleurs, malgré ce contexte, les Huawei P30 Pro et Mate 20 Pro devraient recevoir la mise à jour Android Q Depuis plusieurs années,finance de nombreux. Cependant, au mois de mai, le gouvernement états-unien a pris la décision d'ajouter l'entreprise chinoise à sa liste noire, Huawei étant considéré comme une menace pour la sécurité nationale . En réponse à ces allégations, plusieurs universités américaines ont mis fin à leurs partenariats de recherche avec le constructeur chinois.Aussi, afin qu'elle puisse continuer à traiter avec les universités américaines, Huawei a décidé de se séparer de, sa branche de recherche et développement. Basée à la Silicon Valley, à Seattle, à Chicago et à Dallas,emploie des centaines de personnes. Très active, cette branche a, dans les domaines de la télécommunication, des réseaux cellulaires 5G et des technologies vidéo et caméra.Si, la branche américaine a pris des mesures pour s'isoler de l'entreprise chinoise. Ainsi, les employés de Huawei ont l'interdiction de pénétrer dans les bureaux de Futurewei. De plus, un nouveau système informatique a été déployé pour les employés de Futurewei, auquel eux seuls ont accès. Enfin, la branche de recherche et développement n'utilise plus le nom et le logo Huawei dans ses communications officielles.Jim Banks, un républicain de l'Indiana et membre du Congrès, a signé une lettre d'avertissement concernant les partenariats entre Huawei et les universités américaines. Selon lui, les mesures visant àsoulevés par le gouvernement américain.Aux Etats-Unis, on craint que l'entreprise chinoise n'utilise ces partenariats pouret... et faire des découvertes qui pourraient ensuite être utilisées pour, ou encore pour donner aux entreprises chinoises unsur les entreprises américaines.Ainsi, malgré les changements instaurés à Futurewei, les universités américaines restent prudentes. Elles se trouvent néanmoins face à un dilemme de taille concernant les financements chinois : l'Université de Californie a, par exemple, reçu près de 8 millions de dollars de Huawei et Futurewei au cours des deux dernières années. Quant au laboratoire informatique de Stanford, il recevait 500 000 dollars par an de Futurewei, et étaient en pourparlers pour porter ce montant à deux millions de dollars lorsque le gouvernement américain a placé Huawei sur sa liste noire...